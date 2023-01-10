В Кыргызстане идет подготовка к строительству ГЭС

БАКУ /Trend/ - В Джалал-Абадской области Кыргызстана идут подготовительные работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Об этом сообщил 6 января министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ибраев отметил, что реализация проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1 позволит ликвидировать значительный дефицит электроэнергии в Кыргызстане.

"Строительство Камбаратинской ГЭС-1 выгодно Узбекистану, Казахстану, и особенно Кыргызстану. Наша страна должна стать страной, которая не импортирует электроэнергию, а наоборот экспортирует ее. Если мы вместе с соседними странами сможем реализовать этот проект, то будет ликвидирован значительный дефицит электроэнергии в нашей стране", - сказал он.

Напомним, что 6 января 2023 года министры энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1.

По данным министерства, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию Камбаратинской ГЭС-1 будет определена после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО).