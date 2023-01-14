Президенты Таджикистана и Кыргызстана поддержали активизацию переговоров о демаркации границы

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора в субботу высказались за активизацию переговорного процесса о делимитации и демаркации общей границы двух стран. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны высказались за конструктивный подход к решению всех насущных вопросов таджикско-кыргызской двусторонней повестки и активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в последнее время завершено описание около 100 км линии границы. Таким образом, согласованная линия границы уже составляет около 625 км, или 63% от ее общей протяженности.

В ноябре прошлого года Жапаров заявлял, что в Бишкеке рассчитывают в ближайшее время урегулировать все вопросы о спорных участках на границе с Таджикистаном.

В середине сентября прошлого года между Таджикистаном и Кыргызстаном произошли военные действия с применением тяжелой техники на ряде участков общей границы. По данным таджикской стороны, в ходе конфликта погибли свыше 40 жителей республики. В Бишкеке сообщили о 59 погибших гражданах Кыргызстана.

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана превышает 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Периодически там возникают конфликты с участием военнослужащих и местных жителей.