Кыргызстан и Россия начали строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области

Кыргызстан и Россия приступили к реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Иссык-Кульской области стоимостью около $300 млн, сообщает в четверг пресс-служба кабмина Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров принял участие в закладке капсулы под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района", - говорится в сообщении.

По словам Жапарова, строительство солнечной электростанции станет первым совместным "зеленым" проектом государственно-частного партнерства.

"Государством оказана вся необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Все готово к строительству электростанции", - сказал Жапаров.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт было подписано в ходе заседания межправительственной комиссии 29 марта. Реализацией проекта будут заниматься компании "Бишкек Солар" и "Юнигрин энерджи".