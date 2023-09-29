АБР поможет Кыргызстану развить систему государственно-частного партнерства

БАКУ /Trend/ - Между Азиатским банком развития и Центром государственно-частного партнерства (ГЧП) Кыргызстана подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр ГЧП, ожидается, что АБР будет помогать в определении, подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства в Кыргызстане. Поддержка Азиатского банка развития будет оказываться как центральным, так и региональным структурам, включая консультации по стратегическим и нормативным вопросам, связанным со сделками ГЧП, а также оптимизацию коммерческой ценности в контексте экономики и политики страны.

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с АБР, чтобы продвигать взаимодействие государственного и частного секторов в стране, а также привлекать иностранные инвестиции, технологии и инновации», — заявил директор Центра государственно-частного партнерства Санжар Болотов.

Консультативная работа АБР будет осуществляться через управление по развитию рынков и государственно-частного партнерства и поддерживаться через Азиатско-Тихоокеанский фонд подготовки проектов (Asia Pacific Project Preparation Facility) — мультидонорский трастовый фонд, который оказывает техническую поддержку при подготовке устойчивых и инклюзивных проектов ГЧП для восполнения пробелов в инфраструктуре Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мобилизация средств частного сектора для развития ГЧП, например в цифровых технологиях, возобновляемых источниках энергии, социальной и городской мобильности в Кыргызстане, будет способствовать экономическому росту, увеличению рабочих мест и повышению качества жизни населения страны», — заявил директор представительства АБР в республике Чжэн Ву.