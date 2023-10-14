В Кыргызстане назвали объем экспорта золота за первые восемь месяцев

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан экспортировал более 8,7 тонн золота в течение первых восьми месяцев, говорится в отчете Национального комитета статистики страны, передает Trend.

Согласно информации, в течение первых 8 месяцев 2023 года Кыргызстан экспортировал более 8,7 тонн золота, что составляет 8 717 373,6 граммов, на общую сумму 545 миллионов 170 тысяч долларов США.

Золото было экспортировано в три разные страны: Гонконг (Китай) - более 983,3 килограммов за 60 миллионов 64 тысяч долларов, Объединенные Арабские Эмираты - более 582,7 килограммов за 36 миллионов 672,3 тысяч долларов, и Швейцарию - более 7,1 тонны, что составляет 7 151 305,6 граммов, за 448 миллионов 433,7 тысяч долларов США.