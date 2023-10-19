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В Кыргызстане из-за сообщения о бомбах эвакуировали персонал и посетителей госучреждений

Кыргызстан Материалы 19 октября 2023 08:34 (UTC +04:00)
В Кыргызстане из-за сообщения о бомбах эвакуировали персонал и посетителей госучреждений

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники и посетители трех государственных учреждений в Кыргызстане были вынуждены покинуть свои здания после получения анонимного сообщения о возможном наличии взрывных устройств. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека, передает Trend.

По словам представителя ГУВД, поступило анонимное сообщение о возможных взрывных устройствах в министерстве цифрового развития, Верховном суде и суде Ленинского района в Бишкеке. В ответ на это оперативно-следственные группы были направлены на место происшествия, и здания были оцеплены сотрудниками полиции, после чего люди, находившиеся внутри, были эвакуированы.

Следует отметить, что информация о возможном наличии взрывных устройств в зданиях судов и министерства находится в процессе проверки.

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