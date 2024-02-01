На форуме в Брюсселе представлены инвестиционные проекты Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - На первом Форуме инвесторов по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европой в Брюсселе были представлены инвестиционные проекты Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Национального агентства по инвестициям, передает Trend.

Согласно информации, форум проходил с 29 по 30 января, делегацию Кыргызстана возглавил заместитель председателя кабмина - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жибек Абдуллаева выступила на панельной встрече, посвященной поддержке устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, рассказав об инвестиционном климате Кыргызстана.

В рамках форума прошла встреча делегации Кыргызстана с представителями бельгийского бизнеса в посольстве Кыргызстана в Брюсселе. Основной акцент в ходе форума был сделан на устойчивых транспортных связях между Центральной Азией и Европой, а также на перспективах развития Транскаспийского транспортного коридора.

Кроме того, Жибек Абдуллаева провела встречу с региональным менеджером Валлонского агентства по экспорту и иностранным инвестициям, Александрой Тонких, на которой обсуждались возможные пути улучшения и привлечения инвестиций в Кыргызстан.