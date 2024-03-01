Кыргызстан и ЕБРР обсудили сотрудничества в развитии энергетики страны

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марком Боуманом, сообщила пресс-служба министерства, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи Амангельдиев подробно изложил реформы, проводимые правительством Кыргызстана в области налоговой политики и условий для предпринимательства.

Он также подчеркнул важность участия двусторонних финансовых институтов в финансировании кыргызстанских предприятий, отметив, что благодаря этому в 2023 году удалось выделить 400 миллионов долларов США на развитие бизнеса в стране. Учитывая волатильность рынка, министр предложил ЕБРР рассмотреть возможность пересмотра финансовых условий предоставления кредитов в Кыргызстане, чтобы привлечь больше предприятий и предпринимателей в стране.

В свою очередь, Боуман подчеркнул стратегическое значение финансирования проектов в области возобновляемой энергии и водных ресурсов для Кыргызстана. Он выразил важность реализации проектов по развитию ирригационных систем и устойчивого использования питьевой воды для сохранения водных ресурсов страны.

Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в развитии энергетики и экономики Кыргызстана, признав важность этих усилий для устойчивого развития страны.