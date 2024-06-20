По ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан планируется перевозить до 13 млн грузов в год - глава кабмина Кыргызстана

БИШКЕК/ Trend/ - В год по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет перевозиться от 7 до 13 миллионов тонн грузов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на кабмин Кыргызстана, об этом заявил председатель Кабинета министров - Руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в своем выступлении на заседании Жогорку Кенеша (Кыргызского парламента).

Жапаров подчеркнул, что благодаря этой инициативе будет обеспечен короткий выход к океану и установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы.

"ВВП Европейского союза превышает 25 триллионов долларов США, а ВВП Китая составляет 18 триллионов долларов. Другими словами, емкость рынка Китая становится для нас безграничной, как океан, и позволит нам снять ограничение, существующее в развитии нашей экономики. Это позволит резко увеличить экспорт и сделать торговый баланс положительным. Вместе с тем, создаются реальные условия для достижения к 2050 году объема ВВП в 200 млрд", - сказал он.

Глава кабинета министров также упомянул, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 и данной железной дороги не увеличит внешний долг страны, так как осуществляется в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, что 19 июня депутаты кыргызского парламента рассмотрели и приняли законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики, Кабинетом министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин", в трех чтениях. Принятие данного законопроекта позволит начать практическую реализацию проекта строительства железной дороги.

Как сообщили в компании "Узбекские железные дороги", общая протяженность будущей железной дороги составит 486 километров, из которых на Кыргызстан приходится 311,8 километра. Ориентировочная стоимость проекта на территории Кыргызстана оценивается в 4,7 миллиарда долларов США.

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