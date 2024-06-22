Кыргызстан, ВБ и швейцарские эксперты обсудили ТЭО Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК/ Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Авазбек Атаханов обсудил с консультантами швейцарской компании "AFRY Switzerland Ltd." и экспертами Всемирного банка (ВБ) актуализацию технико-экономического обоснования (ТЭО) Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, встреча прошла в Бишкеке. В частности, представители ВБ информировали о предстоящей работе по актуализации ТЭО Камбаратинской ГЭС-1, в том числе о сроках его выполнения.

В свою очередь, Атаханов выразил уверенность, что успешная реализация этого инвестиционного мега-проекта в Центральной Азии станет важным шагом на пути к устойчивому и гармоничному развитию региона.

Участники встречи договорились активно взаимодействовать для достижения общих целей в рамках реализации строительства гидроэлектростанции.

Отметим, что Камбаратинская ГЭС-1 на реке Нарын является крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Кыргызстане и, как ожидается, станет одним из крупнейших гидропроектов в Центральной Азии. После завершения строительства мощность ГЭС составит 1860 МВт и будет вырабатывать 5,6 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Ожидается, что высота плотины дойдет до 256 метров, а объем водохранилища составит более 5,4 млрд кубометров воды.

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