Кыргызстан призвал Беларусь к сотрудничеству в железнодорожном секторе

БИШКЕК/Trend/- Кыргызстан призвал Беларусь к сотрудничеству в области развития железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил заместитель главы Кабинета министров Кыргызстана, соцпредседатель кыргызско-белорусской межправительственной комиссии Бакыт Торобаев.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин Кыргызстана, Б.Торобаев озвучил предложение в ходе совместного визита делегации, в котором принимал участие сопредседатель комиссии, премьер-министр Беларуси Анатолий Сивак, в национальную железнодорожную компанию Кыргызстана "Кыргыз темир жолу".

Торобаев подчеркнул важность развития железнодорожного сектора для Кыргызстана, отметив, что правительство страны активно работает над модернизацией технической базы и инфраструктуры. Среди ключевых проектов он назвал обновление парка подвижного состава "Кыргыз темир жолу", а также строительство железной дороги "Балыкчы–Кочкор–Кара-Кече–Макмал". Кроме того, продолжается реализация важного международного проекта "Китай–Кыргызстан–Узбекистан".

Торобаев пригласил белорусскую сторону к сотрудничеству, учитывая успешный опыт Беларуси в железнодорожной отрасли.

В ответ Анатолий Сивак выразил готовность изучить возможные направления взаимодействия между "Кыргыз темир жолу" и Белорусской железной дорогой.

После переговоров делегация посетила завод по ремонту вагонов "Кыргыз темир жолу", где стороны смогли ознакомиться с состоянием и перспективами развития предприятия.