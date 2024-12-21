Программа ITFC и ЭСКАТО создаст мост между стартапами, МСП Центральной Азии и инвесторами

БАКУ /Trend/ - Программа, реализуемая Международной исламской корпорацией по торговому финансированию (ITFC) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), создаст мост между стартапами, малым и средним предпринимательством (МСП) Центральной Азии и инвесторами.

Об этом в интервью Trend сказал руководитель Секции инноваций, предпринимательства и инвестиций ЭСКАТО Джонатан Вонг.

Он подчеркнул, что программа реализуется в партнерстве с Gobi Partners (одной из крупнейших паназиатских венчурных компаний) и GUIDE (организацией, поддерживающей развитие предпринимательства).

"Программа будет не только помогать стартапам и МСП готовиться к привлечению инвестиций — от подготовки презентаций до совершенствования бизнес-моделей — но и помогать идентифицировать инвесторов (VC, Angel), а также находить целевые рынки и доступ к ним. Кроме того, участники получат реальные возможности представить свои проекты инвесторам на крупных международных площадках для привлечения капитала", — отметил Вонг.

По его словам, программа обеспечит участников доступом к эксклюзивной поддержке, менторству и инвестиционным сетям в Азии.

"Эта программа создаст мост между стартапами и МСП Центральной Азии и инвесторами, с особым акцентом на Юго-Восточную и Восточную Азию, тем самым предоставляя компаниям отличную возможность выйти на эти рынки, расширить экспорт и наладить контакты с ведущими инвесторами и партнерами из целевых стран", — добавил он.

Вонг подчеркнул, что программа представляет собой комплексный тренинг для компаний по совершенствованию стратегий привлечения инвестиций и предлагает реальные возможности для выхода на международные рынки за пределами Центральной Азии с целью увеличения цифрового экспорта из региона.

"Программа охватывает такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Стартапы из этих стран могут принять участие, если они ориентированы на цифровую экономику и стремятся увеличить свой международный экспорт. Кроме того, компании должны находиться на стадии роста и иметь возможность продемонстрировать эффективность своих бизнес-моделей, а также внести ощутимый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН в рамках своей бизнес-стратегии", — пояснил представитель ЭСКАТО.

Он также добавил, что прием заявок на участие начнется в первом квартале 2025 года, и программа будет длиться 6-8 месяцев.

Отметим, что ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий ООН. Она способствует сотрудничеству между 53 государствами-членами и 9 ассоциированными членами в поиске решений для устойчивого развития.