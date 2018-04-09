Россия готова помогать Таджикистану в модернизации армии

9 апреля 2018 18:02 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Аслов и Сергей Лавров подписали программу сотрудничества между ведомствами двух стран на 2018 год, передает Sputnik.

Лавров подчеркнул, что министры провели "хорошие переговоры, доверительные, содержательные, конкретные".

"У нас состоялся откровенный диалог на всех уровнях, без исключения", — подчеркнул глава МИД России.

Он отметил, что между странами заметен рост товарооборота, хотя и небольшой.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова продолжать оказывать Таджикистану содействие в модернизации и техническом переоснащении его вооруженных сил.

"Мы подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, содействие в наращивании потенциала по охране государственной границы", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Асловым.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Пекине проходит выставка музея-заповедника "Петергоф" (ФОТО)
Китай 18:56
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США
Бизнес 18:32
Роухани отметил ежегодное поступательное развитие отношений России и Ирана
Политика 18:30
Узбекистан расширит военно-техническое сотрудничество с Россией
Узбекистан 17:30
Россия рассчитывает на рост туристического потока из Ирана
Россия 16:25
Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе
Россия 16:18
Группа Veon продает свой бизнес в Таджикистане
Бизнес 16:06
Песков: РФ, Иран и Турция пока не имеют согласованной позиции по оценке химатак в Сирии
Россия 16:06
Путин и Эрдоган обсудили последние события в Сирии
Россия 15:50
Медведев: Россия может пересмотреть торговые соглашения с США
Россия 15:16
Лавров: США планируют надолго закрепиться в Сирии
Россия 14:35
Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска
Россия 14:22
СМИ узнали о прекращении полетов Pegas Fly между Россией в Таджикистаном
Бизнес 13:07
Казахстан и Литва расширяют сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Бизнес 12:55
В армии Израиля не комментируют обвинения в осуществлении удара по Сирии
Израиль 12:45
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Россия 12:36
Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Москву
Россия 11:50
Минобороны РФ: Сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля
Россия 11:44