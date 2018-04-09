Россия готова помогать Таджикистану в модернизации армии

Министры иностранных дел Таджикистана и России Сироджиддин Аслов и Сергей Лавров подписали программу сотрудничества между ведомствами двух стран на 2018 год, передает Sputnik.

Лавров подчеркнул, что министры провели "хорошие переговоры, доверительные, содержательные, конкретные".

"У нас состоялся откровенный диалог на всех уровнях, без исключения", — подчеркнул глава МИД России.

Он отметил, что между странами заметен рост товарооборота, хотя и небольшой.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова продолжать оказывать Таджикистану содействие в модернизации и техническом переоснащении его вооруженных сил.

"Мы подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, содействие в наращивании потенциала по охране государственной границы", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Асловым.

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