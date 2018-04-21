Таджикистан построил на границе с Узбекистаном две погранзаставы за более $2,5 млн

21 апреля 2018 12:15 (UTC+04:00)

На границе Таджикистана с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области при участии секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.

Об этом сообщает таджикское агенство «АЗИЯ-Плюс».

Пограничная застава «Мехробод» построена за счет средств энергохолдинга Таджикистана «Барки точик». Для ее возведения и оборудования затрачено 18 миллионов сомони, отметили в пресс-службы главы Согда.

Застава «Пунук» построена и оборудована за счет средств бюджета Согдийской области, из которого было выделено 5 миллионов 400 тысяч сомони, - отметил источник.

На современных заставах имеются учебные классы, библиотеки, столовые, казармы, душевые и комнаты для отдыха пограничников.

Официальный курс на 21 апреля – 8,8626 TJS/USD

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