Таджикистан стал председателем в СВМДА

Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перешло от Китая к Таджикистану, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

В рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошла специальная встреча министров иностранных дел государств-членов СВМДА, говорится в сообщении.

"В ходе встречи состоялась церемония передачи председательства в СВМДА от Китайской Народной Республики (2014-2018 гг.) Республике Таджикистан (2018-2020 гг.). Новым исполнительным директором секретариата назначен Хабиболло Мирзоев, чья кандидатура была единогласно поддержана всеми 27 странами-членами СВМДА", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выразил признательность КНР и покидающему свой пост исполнительному директору Гун Цзяньвэю за поддержку и вклад в развитие процесса СВМДА. Он напомнил, что в период председательства Китая начался новый и важный этап развития совещания, направленный на обеспечение устойчивой безопасности и сотрудничества в Азии.

Глава МИД отдельно остановился на вопросе расширения СВМДА в период китайского председательства путем присоединения к его составу в июле 2018 года 27 члена - Шри-Ланки.

"Министр обратил особое внимание участников встречи на инициативу президента (Казахстана) Нурсултана Назарбаева о создании на базе совещания Организации по безопасности и развитию в Азии и призвал продолжить обсуждение данного вопроса на экспертном уровне", - отмечается в пресс-релизе.

СВМДА было инициировано Назарбаевым 5 октября 1992 года. СВМДА является межгосударственным форумом для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями – восемь стран и пять организаций.

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