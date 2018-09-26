Владимир Путин планирует встречи с главами Таджикистана и Кыргызстана на саммите СНГ

26 сентября 2018 16:58 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин 27-28 сентября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане, на полях саммита планируются встречи с лидерами Таджикистана и Кыргызстана, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Программа начнется (27 сентября) неформальным ужином, это весьма важное мероприятие, когда президенты вне рабочей обстановки общаются друг с другом и обсуждают различные проблемы, в том числе и достаточно чувствительного характера",- сказал Ушаков.

"На следующий день (28 сентября) запланировано заседание Совета глав государств в узком составе, затем — заседание в расширенном составе, по итогам планируется подписание ряда документов, после чего предстоит официальный прием", — заявил Ушаков.

"Всего планируется принять 18 документов, часть из них носит содержательный характер, а часть посвящена кадровой теме",- добавил он.

Ушаков отметил, что на полях саммита у Владимира Путина запланированы двусторонние встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"Также не исключено что состоятся так называемые встречи "на ногах". Мы сами предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавии (Игорем) Додоном",- сказал Ушаков.

Отмечается, что в ходе саммита планируется обсудить подготовку к совместному празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Со специальным докладом на эту тему выступит спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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