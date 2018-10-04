ВБ выделит нацбанку Таджикистану 2,2 млн швейцарских франков

4 октября 2018 17:11 (UTC+04:00)

Национальный банк Таджикистана совместно со Всемирным банком разработали проект по стабилизации финансового сектора страны, сообщает в четверг ТаджикТА со ссылкой на пресс-службу таджикского регулятора.

"Проект по стабилизации финансового сектора (Financial sector-stability Project) рассчитан на 2018-2021 годы. Для его реализации государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии (SECO) выделяет 2,2 миллиона швейцарских франков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вопросы реализации проекта были обсуждены на встрече первого заместителя главы НБТ Джамолиддина Нуралиева с представителями проекта Всемирного банка по устойчивости финансового сектора, которые находились в республике с рабочим визитом 1-3 октября текущего года.

Нуралиев отметил, что в целях оздоровления банковской системы страны за последние три года Нацбанком проведено множество реформ.

В ходе встречи директор Федерального департамента Швейцарии по экономическому сотрудничеству Рето Вайерман подчеркнул, что порядок осуществления проекта на данный момент находится на стадии изучения и обсуждения.

Вайерман выразил надежду на качественную реализацию проекта, который, по его мнению, в будущем будет способствовать еще большему привлечению инвестиций в банковскую систему страны.

Отметим, что банковская система Таджикистана вследствие финансового кризиса в России и снижения объема денежных переводов трудовых мигрантов из этой страны, за последние три года испытывает нехватку финансовых ресурсов.

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