В Таджикистане увеличился ВВП на душу населения

ВВП на душу населения в Таджикистане за последний год увеличился на 725 сомони. По предварительным данным объем ВВП республики по итогам 2018 года составил 68 млрд.844 млн. сомони ($7,3 млрд.), передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

Численность населения страны на начало нынешнего года достигла порядка 9,1 млн. человека. Таким образом, ВВП на душу населения составляет 7 тыс. 565 сомони.

Объем произведенного в Таджикистане ВВП в 2017 году составил 61 млрд. 93 млн. 600 тыс. сомони. Тогда на каждого жителя страны приходил 6 тыс. 840 сомони.

По итогам 2016 года объем ВВП Таджикистана составил 54 млрд. 471 млн. 100 тыс. сомони. На начало 2017 года количество граждан республики составляло около 8,8 миллиона человек. Следовательно, на каждую душу населения приходилось по 6 тыс. 189 сомони от ВВП.

В долларовом выражении ВВП Таджикистана на душу населения за последний год с учетом изменения курса национальной валюты по отношению к доллару США составил $802.

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