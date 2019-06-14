Таджикистан оценил инвестиции для запуска таджиказота в $350 млн долларов

Таджикистан в очередной раз ищет инвесторов для запуска предприятия "ТаджикАзот" (бывший Вахшский азотно-туковый завод) в Леваканде Хатлонской области, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Rupec.ru

В ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония старта второй фазы реконструкции и модернизации предприятия, которое было преобразовано в таджикско-китайское СП "Нурихои Осиё" (Минералы Азии) на основе двухсторонней договоренности с китайской компанией "Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа".

Согласно договору, запуск первой очереди модернизированного предприятия производственной мощностью 120 тыс. тонн аммиака и 200 тыс. тонн карбамида должен был состояться спустя 1,5 года. В течение последующих трех лет предполагался запуск второй очереди предприятия производственной мощностью 300 тыс. тонн аммиака и 500 тыс. тонн карбамида, однако договоренности не были выполнены.

Китайская компания намеревалась перевести предприятие на уголь ввиду отсутствия газа. На сегодняшний день такой необходимости нет, поскольку с налаживанием таджикско-узбекских отношений стал возможен импорт газа.

В настоящее время Таджикистан может завозить газ из Узбекистана, однако из-за износа газопровода от Явана до Леваканда этот процесс невозможен для "ТаджикАзота". Руководитель предприятия Файзиддин Рахмонов рассказал, что если бы был газ, то предприятие смогло бы за месяц наладить производство минеральных удобрений. По его словам, "Таджиктрансгаз" должен восстановить изношенный газопровод от Явана до Леваканда, а для этого требуется инвестор.

Предприятие "ТаджикАзот" простаивает уже 11 лет, поэтому Таджикистан импортирует минеральные удобрения. Республика ежегодно закупает аммиак и карбамид из России и Узбекистана на $70 млн долларов.

Вахшский азотно-туковый завод был построен в 1967 году и обеспечивал весь регион минеральными удобрениями. В 2001 году Дмитрий Фирташ приобрел ряд химических заводов в СНГ, включая АО "ТаджикАзот".

В 2014 году таджикские власти национализировали это предприятие. Компания Д. Фирташа Group of DF по истечению 12 лет с момента сделки была обвинена в невыполнении норм приватизации объекта, частичной продаже имущества без согласования с таджикским правительством и неуплате около $2 млн налогов. В 2016 году на базе "Азота" было создано таджикско-китайское СП, однако, как отмечалось выше, китайская сторона не выполнила свои обязательства по договору. Сегодня Таджикистан ищет очередного инвестора, готового вложить в предприятие $350 млн.

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