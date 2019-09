Таджикистан завершил строительство НПЗ в Дангаре

Таджикистан завершил строительство нефтеперерабатывающего завода в свободной экономической зоне "Дангара", сообщает Trend со ссылкой на информационно-аналитический центр «Рупек».

Официальный срок сдачи НПЗ в эксплуатацию пока не уточняется.

Мощность первой очереди завода составляет 0,5 миллиона тонн нефти в год. После окончания всех работ предприятие сможет перерабатывать 1,2 миллиона тонн сырья в год.

На первом этапе завод будет преимущественно выпускать дизельное топливо, низкооктановые бензины марки АИ-80, АИ-92 и строительный битум. Нефтепродукты планируется экспортировать в Афганистан. В дальнейшем возможен запуск производства СУГ, топлива стандарта "Евро 4" и "Евро 5", которые будут реализовываться уже на местном рынке.

Запуск НПЗ был ранее запланирован на середину июня. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на замдиректора СЭЗ "Дангара" Илхомиддина Муминова, завод построен, строительные работы на объектах для хранения нефти продолжаются.

"Мы отослали несколько писем китайским инвесторам, чтобы установить срок сдачи предприятия в эксплуатацию. Официального ответа мы пока не получили", - добавил он.

Организатор проекта - таджикско-китайское СП TK-Оil, учрежденное Dong Ying heli Investment and Development и "Хасан и Ко". Агентство Asia Plus в 2013 году сообщало, что 90 процентов акций TK-Oil принадлежат китайской компании Dong Ying heli Investment и Development Co. Ltd (входит в CNPC) и только 10 процентами акций владеет "Хасан и Ко".

Объем инвестиций в проект был заявлен на уровне 80 миллионов долларов на первом этапе, для второго и третьего - на уровне 300-500 миллионов долларов.

Стоит отметить, что за последние десять лет в разных регионах Таджикистана было построено несколько мини-НПЗ (в Канибадаме, Исфаре, Шахринаве, в Хатлонской области).

