В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил случаи заражения новым коронавирусом в стране. Об этом в четверг объявили по первому каналу государственного национального телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - говорится в сообщении.