В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана подтвердил случаи заражения новым коронавирусом в стране. Об этом в четверг объявили по первому каналу государственного национального телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня состоялось заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса Таджикистана, который официально подтверждает случаи заражения коронавирусом в стране", - говорится в сообщении.
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