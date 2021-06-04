Выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории - Погранвойска Таджикистана

Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает, что вопреки официальному заявлению кыргызской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации из общей протяжённости, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км таджикско-кыргызской госграницы. Одним из оставшихся неразделённых участков на данной территории является перевал Шатты, сообщает Trend со ссылкой на Ховар.

Стороны договорились, что продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представят свои предложения.

В соответствии с договорённостью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны.

В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы.

То есть, согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамик установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой.

Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и её юридического оформления.

В связи с этим, с целью скорейшего завершения процесса делимитации на данном участке предложено поручить топографическим рабочим группам Сторон продолжить работу по описанию линии прохождения госграницы на данном участке.