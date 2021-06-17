Выручка Таджикистана от экспорта электроэнергии выросла на треть

В первые четыре месяца 2021 года выручка Таджикистана увеличилась за счет поставок электроэнергии в соседние страны, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно данным профильных ведомств энергетического сектора, с января по апрель республика получила более 11,2 миллиона долларов за счет поставок в соседние страны.

Отмечается, что выручка от экспорта электроэнергии в другие государства выросла на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Объемы поставок электроэнергии в соседние страны за указанный период не уточняются. При этом известно, что экспорт осуществлялся в Афганистан и Узбекистан.

Отмечается, что в Кабул экспорт осуществляется по двум ЛЭП - 110 кВ и 220 кВ. Стоимость электроэнергии, поставляемой по ЛЭП 110 кВ, составляет 3 цента за киловатт, а по 220 кВ - 4,5 цента с ежегодным ростом 3%.

В "Барки точик" отметили, что из-за нехватки водных ресурсов поставки электроэнергии в 2020-м снизились почти на 50%, составив всего 1,6 миллиарда кВт⋅ч.

Ожидается, что в этом году Таджикистан экспортирует за границу более 3 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии.