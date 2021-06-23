ЕБРР и АБР выделяют $110 млн. для модернизации электросетей в Таджикистане

Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития выделяют 110 млн. долларов США для модернизации электрических сетей в Таджикистане. Как передает Trend, об этом сообщает агентство "Авеста".

Как сообщает пресс-служба ЕБРР, таким образом ЕБРР и АБР вносят свой вклад в повышение эффективности государственной электроэнергетической компании «Шабакахои таксимоти барк» (Распределительные электрические сети) Таджикистана, ответственной за распределение электроэнергии.

Пакет финансирования состоит из кредита ЕБРР гарантированного государством в размере до 25 млн. долларов и гранта АБР в размере 85 млн. долларов, который поможет профинансировать внедрение передовых систем учета электроэнергии и усовершенствования энергосетей в семи городах по всему Таджикистану.

Проект, который также предусматривает установление биллинговых систем и содействие в модернизации энергосетей, будет реализован в столице страны г. Душанбе, а также в городах и районах Бустон, Дангара, Канибадам, Исфара, Истаравшан и Пенджикент.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить объем энергетических потерь ШТБ примерно на 30 ГВтч и сократить выбросы CO2 почти на 2 тыс. тонн в год.

Самый последний проект ЕБРР в рамках Программы повышения энергоэффективности в Таджикистане также поможет создать возможности трудоустройства для молодежи на местах.

На сегодняшний день Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 765 миллионов евро в 140 проектов в Таджикистане.