В Таджикистан из США доставлены 1,5 миллиона доз вакцины Moderna

Таджикистан 26 июля 2021 08:11 (UTC+04:00)
В Таджикистан из США доставлены 1,5 миллиона доз вакцины Moderna

Правительство США предоставило Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna против COVID-19. Гуманитарная помощь из Соединенных Штатов для народа Таджикистана и прибыла сегодня, рано утром, передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.

«Это пожертвование предоставлено в дополнение к помощи в размере $9 миллионов, которая была предоставлена Соединёнными Штатами Таджикистану с марта 2020 года», - сообщили в посольстве США в Таджикистане.

Вакцины доставлены в Таджикистан по программе COVAX, в рамках которой в марте 2021 года республика получила 192 000 доз вакцины AstraZeneca за счет средств, также частично предоставленных правительством США.

COVAX – это Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19. Соединенные Штаты уже предоставили COVAX $3,5 миллиарда для обеспечения мира вакцинами, что сделало США крупнейшим в мире спонсором борьбы с этим вирусом.

«Это пожертвование 1,5 миллиона доз вакцины Moderna спасет жизни. Моя семья и я также получили вакцину Moderna, и я призываю всех, кто может пройти вакцинацию, сделать это. Вакцинация не только защитит ваше здоровье, но и может спасти жизни других людей. Мы продолжим помогать народу Таджикистана в борьбе с вирусом и вместе мы преодолеем этот кризис», - заявил посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм
«Соединенные Штаты привержены тому, чтобы сделать международные усилия по вакцинации такими же неотложными, какое продемонстрировали у себя дома, и мы предоставляем 500 миллионов доз вакцины странам по всему миру. Равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам имеет важное значение для приостановления пандемии COVID-19, спасения жизней и восстановления мировой экономики», - говорится в сообщении посольства США.

Как сообщил «Азия-Плюс» сообщил начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава республики Навруз Джафаров, 1,5 миллиона доз вакцины хватит для полной вакцинации 750 тыс. или порядка 13% граждан Таджикистана.

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