АБР поможет качественному росту экономики Таджикистана

Азиатский банк развития принял стратегию партнерства с Таджикистаном на 2021-2025 годы, говорится в пресс-релизе постоянного представительства АБР в Душанбе, сообщает Trend со ссылкой на Азия плюс.

Отмечается, что новая стратегия направлена на повышение качества экономического роста страны, путем поддержки усилий правительства по повышению производительности и мобилизации частных инвестиций.

В рамках новой стратегии деятельность АБР в Таджикистане будет поддерживать три стратегических приоритета:

- поддержка структурных реформ для улучшения распределения и мобилизации ресурсов;

- повышение производительности труда за счет развития человеческого капитала;

- содействие повышению уровня жизни за счет инвестиций в экономику наземных коммуникаций.

«Наша новая стратегия партнерства подтверждает твердое намерение АБР помочь Таджикистану решить ключевые проблемы развития, включая восстановление от пандемии COVID-19. Эта стратегия основывается на нашем предыдущем сотрудничестве с Таджикистаном для повышения устойчивости к внешним потрясениям и достижения устойчивого и инклюзивного роста», - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Ожидается, что АБР будет поддерживать структурные реформы, проводимые правительством для привлечения инвестиций, как внутренних, так и иностранных.

«Для повышения производительности труда АБР будет продолжать оказывать поддержку образованию и развитию трудовых навыков, актуальных для рынка, а также способствовать укреплению служб здравоохранения и социальной защиты», - подчеркивается в релизе.

Для повышения уровня жизни и продовольственной безопасности АБР будет поддерживать сельскохозяйственное производство и управление природными ресурсами.

АБР является крупнейшим финансовым донором Таджикистана, предоставив с 1998 года республике более $2,2 млрд, в том числе около $1,7 млрд в виде грантов.