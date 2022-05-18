В ходе антитеррористической операции в Таджикистане погиб офицер

Один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 военнослужащих ранены в результате нападения членов преступной группировки на колонну сотрудников антитеррористического подразделения госкомитета в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики. Об этом сообщили в среду в МВД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Организованные преступные группировки Рушанского района ГБАО, возглавляемые и спонсируемые международными экстремистскими и террористическими организациями с целью препятствования государственной безопасности, подрыва основ конституционного строя, воспрепятствования деятельности правоохранительных органов, запугивания населения с применением оружия и боеприпасов напали на колонну сотрудников антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения", - приводит сообщение ведомства агентство Khovar.

Восемь участников террористических организаций ликвидированы, более 70 задержаны. "В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано восемь вооруженных лиц, 11 ранено, задержано более 70 активных членов террористической группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ранее "организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в трех точках перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу в пограничную комендатуру".

"В настоящее время обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали свою повседневную деятельность. Остальным организованным преступным группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", - отмечает ведомство.

Утром в среду МВД Таджикистана сообщило о начале антитеррористической операции против организованной преступной группы, перекрывшей автомобильную дорогу Душанбе - Кульма, связывающую Горно-Бадахшанскую автономную область с Китаем.