АБР обнародовал данные по модернизации ГЭС в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) принимает участие в проекте восстановления гидроэлектростанции Головная в Таджикистане, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Как сообщается, всего АБР выделил на восстановление ГЭС 136 миллионов долларов. Общая стоимость проекта составила 170 миллионов долларов.

Реконструкция ГЭС осуществляется таджикской государственной энергетической компанией "Барки Точик", ее планируют завершить к 13 февраля 2024 года. Исполнителем проекта реконструкции этой ГЭС является Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

В рамках проекта осуществляется модернизация электрического и механического оборудования для выработки и передачи электроэнергии, после чего станция сможет увеличить свою мощность с 240 мегаватт до 252 мегаватт. Энергию, вырабатываемую ГЭС, планируется направлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Отмечается, что реализация данного проекта увеличит валовый внутренний доход Таджикистана, а также будет способствовать расширению возможностей трудоустройства в стране.

Напомним, что в 2022 году АБР предоставил Таджикистану грантовую помощь на сумму 211,2 миллиона долларов.

С тех пор как Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году, банк стал крупнейшим партнером страны в области развития, предоставив Таджикистану более 2,2 миллиарда долларов.