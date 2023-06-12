Российская онлайн-платформа планирует выход на рынок Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Российская онлайн-платформа "Wildberries" в настоящее время рассматривает возможность запуска операций в Таджикистане, сообщили Trend в пресс-службе компании.

"На данный момент маркетплейс работает в 7 странах и рассматривает расширение географии своего присутствия, в том числе и в Таджикистане. Мы часто получаем запросы от местных предпринимателей относительно начала деятельности в стране, что существенно влияет на рассмотрение вопроса о выходе на местный рынок", — сообщили в компании.

Чтобы определить потенциал рынка электронной коммерции в Таджикистане, "Wildberries" в настоящее время изучает платежеспособность населения, прозрачность таможенного регулирования, а также наличие логистической инфраструктуры и других сервисов, в том числе финансово-банковского сервиса и возможностей IT-интеграций по каждому пункту.

"На данном этапе мы прорабатываем вопросы логистики и таможенных условий в Таджикистане. После этого будет определен порядок и приоритет открытия платформы в стране. Что касается запуска операций, то "Wildberries" в первую очередь рассматривает возможность организации поставок по модели "маркетплейс", которая предполагает доставку товаров со склада продавца", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время российская онлайн-платформа активно развивает сотрудничество с малым бизнесом в странах СНГ, что позволяет местным предпринимателям выходить в онлайн-сегмент, запускать новые бренды и продавать продукцию во всех странах присутствия компании.