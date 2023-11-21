Переход в "зеленую" экономику - это необходимость - замминистра экономики Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Переход в "зеленую" экономику – это не просто тренд, а реальная необходимость.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода на проходящем в Баку Экономическом форуме СПЕКА 2023.

По его словам, Таджикистан уделяет особое внимание вопросам "зеленой" экономики.

"В сотрудничестве в рамках СПЕКА необходимо уделять больше внимания "зеленой" экономике, которая может ускорить развитие и в других отраслях. Учитывая потенциал стран-участниц СПЕКА, мы выступаем за дальнейшее эффективное экономическое взаимодействие для устранения искусственных барьеров, поставок товаров и обеспечения работ зеленых коридоров в регионе", - добавил он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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