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Китайская CNPC приступила к поиску углеводородных месторождений на юго-западе Таджикистана

Таджикистан Материалы 16 апреля 2024 06:42 (UTC +04:00)
Китайская CNPC приступила к поиску углеводородных месторождений на юго-западе Таджикистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC начала реализацию проекта по разведке новых месторождений углеводородов на юго-западе Таджикистана, передает Trend.

Этот проект, известный как Бохтарский, расположен в афганско-таджикской впадине. Руководитель CNPC по Центральной Азии, Бьен Деджи, выразил надежду, что в ближайшее время компания сможет сообщить о значительных запасах нефти и газа в Бохтаре. Переход к практической реализации проекта потребовал предварительной работы на протяжении многих лет.

В рамках первого этапа разведочных работ планируется провести геологоразведочные работы на площади 15,3 квадратных километров. В этих работах будут задействованы как китайские, так и таджикские специалисты.

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