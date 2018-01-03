Туркменистан назван лучшей страной для отдыха в 2018 г.

3 января 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан назван лучшей страной для отдыха в 2018 году, сообщает информационное агентство ORIENT.

После многочисленных передач о туризме и путешествиях по разным странам итальянский телеканал «Rai Tre» провел опрос среди зрителей о самых лучших странах для отдыха в 2018 году. По итогам голосования Туркменистан оказался лучшим в категории «История».

Туркменский народ имеет пятитысячелетнюю историю, свидетельством чему являются многочисленные находки, относящиеся к палеолиту и мезолиту. На территории Туркменистана существовали такие известные государства, как Маргуш (в древнегреческих и римских документах – Маргиана), Парфия и др. В древности здесь пролегали стратегические важные маршруты Великого Шелкового пути.

Далее в списке идут Карелия (Россия), Французская Полинезия и Филиппины как победители в номинации «Рай». В номинации «Городская жизнь» лидируют Сан-Франциско и южнокорейский Сеул. В разделе «Природа» были выбраны Шотландия, Жерикоакоара (Бразилия) и Перу.

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