Туркменистан пригласил ОАЭ к сотрудничеству в нефтегазовой отрасли

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил крупные нефтегазовые компании, финансовые и инвестиционные структуры ОАЭ к сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

В частности, глава государства, находящийся в эти дни (14-15 марта) с официальным визитом в ОАЭ, отметил недавний старт очередного этапа строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Речь идет об афганском участке магистрали, по которому планируется поставлять в Южную Азию ежегодно 33 миллиарда кубометров газа с туркменского месторождения Галкыныш.

"Экспортно-импортные возможности обеих стран создают благоприятные предпосылки для наращивания взаимного товарооборота. Важную роль в этом плане играет регулярное проведение двусторонних консультаций, экономических выставок", - говорится в сообщении.

Президент Туркменистана провёл в рамках визита встречу с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, правителем Эмирата Дубай Шейхом Мухаммедом Бин Рашидом Аль-Мактумом. Собеседники обменялись мнениями о возможностях укрепления межгосударственных связей и обсудили международные и региональные вопросы.

Государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" в своем комментарии пишет, что рост интереса деловых кругов ОАЭ к туркменскому рынку обусловлен тем, что экономика Туркменистана - одна из самых быстроразвивающихся в мире.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года составит 205 километров. Затем он пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

Церемония начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ состоялась 23 февраля 2018 года. Сдать газопровод ТАПИ в эксплуатацию, включая вспомогательную наземную инфраструктуру, планируется в декабре 2019 года.

О своей заинтересованности в участии в финансировании ТАПИ заявили представители Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Саудовского фонда развития и правительства Японии.

В ноябре 2017 года сообщалось, что заключено соглашение с Саудовским фондом развития о финансировании закупки газовых труб, предназначенных для строительства туркменского участка ТАПИ. При этом сумма сделки не была обнародована.

Для инвесторов предложены три направления участия в проекте ТАПИ: по линии торговли, которая предусматривает обеспечение трубной продукцией и оборудованием; по линии финансирования - предоставление кредитных средств; по линии инвестирования - с перспективой для инвесторов включиться в освоение самого крупного газового месторождения на суше Туркменистана Галкыныш и участие в консорциуме TAPI.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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