Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации границы

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменабат состоялась очередная встреча рабочих групп узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, говорится в понедельник в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В ходе встречи были рассмотрены результаты совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках общей государственной границы и достигнута договоренность по их продолжению на основе план-графика на 2018 год.

"Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписан протокол", - сказано в информации узбекского МИД.

Импульс переговорам по правовому оформлению туркмено-узбекской государственной границы протяженностью 1650 километров придали договоренности, достигнутые в ходе состоявшегося 6-7 марта 2017 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

В ноябре 2017 года сообщалось, что Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал договор о районе точки стыка государственных границ между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сам документ был подписан 10 ноября в Самарканде на уровне министров иностранных дел трех государств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёенова)

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