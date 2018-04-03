Избран председатель Демпартии Туркменистана

3 апреля 2018 09:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Демократической партии Туркменистана избран Ата Сердаров, говорится во вторник в сообщении структуры по итогам внеочередного, VIII съезда партии.

Делегаты обсудили основные направления деятельности партии на ближайшую перспективу.

В настоящее время в стране действуют 57 партийных комитетов, в том числе 5 велаятских (областных), 12 городских и 45 этрапских (районных), а также около 6 тысяч первичных парторганизаций.

В Туркменистане действуют еще две политические организации - Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан готовится к уборке пшеницы
Бизнес 09:42
Филиал компании ENI объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 08:38
Туркменистан проводит инвестконкурс по продаже госсобственности
Туркменистан 07:35
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации границы
Туркменистан 2 апреля 17:44
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет оборудование
Тендеры 2 апреля 12:36
В Туркменистане проводится съезд Демократической партии
Туркменистан 2 апреля 09:17
ОАЭ, Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 2 апреля 08:18
Филиал компании ENI объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 2 апреля 08:14
Туркменистан продлил тендер по строительству текстильного комплекса
Туркменистан 2 апреля 07:32
В Туркменистане планируется повысить инвестиционную активность
Бизнес 31 марта 13:30
Туркменистан намерен повысить надежность банковских гарантий
Бизнес 31 марта 13:13
Химическая отрасль Туркменистана ориентирована на экспорт
Туркменистан 31 марта 10:20
Избран спикер парламента Туркменистана
Туркменистан 31 марта 10:07
В МИД Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 31 марта 10:07
Китайская компания готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 31 марта 10:01
В Туркменистане назначены руководители парламентских комитетов
Туркменистан 31 марта 10:00
Заседание Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости
Туркменистан 30 марта 20:18
Делегация Туркменистана провела в Сеуле деловые переговоры
Бизнес 30 марта 16:05