Избран председатель Демпартии Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Демократической партии Туркменистана избран Ата Сердаров, говорится во вторник в сообщении структуры по итогам внеочередного, VIII съезда партии.
Делегаты обсудили основные направления деятельности партии на ближайшую перспективу.
В настоящее время в стране действуют 57 партийных комитетов, в том числе 5 велаятских (областных), 12 городских и 45 этрапских (районных), а также около 6 тысяч первичных парторганизаций.
В Туркменистане действуют еще две политические организации - Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.
(Автор: Гусейн Гасанов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.