Избран председатель Демпартии Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Демократической партии Туркменистана избран Ата Сердаров, говорится во вторник в сообщении структуры по итогам внеочередного, VIII съезда партии.

Делегаты обсудили основные направления деятельности партии на ближайшую перспективу.

В настоящее время в стране действуют 57 партийных комитетов, в том числе 5 велаятских (областных), 12 городских и 45 этрапских (районных), а также около 6 тысяч первичных парторганизаций.

В Туркменистане действуют еще две политические организации - Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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