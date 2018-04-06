Должность главы представительства Туркменистана при ЕС стала вакантной

6 апреля 2018 18:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Согласно указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с переходом на другую работу Ата Сердаров освобождён от дипломатических должностей.

Сердаров возглавлял представительство Туркменистана при Европейском союзе с марта 2017 года. Кроме того, он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Ата Сердаров на этой неделе был избран председателем Демократической партии Туркменистана, которая в общей сложности объединяет более 211 тысяч граждан.

Напомним, что в рамках совместного комитета Туркменистан-ЕС обсуждаются возможности диверсификации поставок газа из Туркменистана в Европу. Соответствующие переговоры ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок.

Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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