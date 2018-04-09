Ашхабад и Пхеньян провели межмидовские переговоры

9 апреля 2018 10:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, говорится в понедельник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны выразили необходимость дальнейшей активизации отношений двух стран и обсудили предложения по развитию различных сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес, сказано в информации.

Была отмечена и необходимость развития сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе по вопросам укрепления регионального и международного мира и безопасности, отмечает МИД Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Движение неприсоединения поддержало транзитный проект Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Энергетика 10:22
Афганистан и Узбекистан закупают туркменские нефтепродукты
Энергетика 09:49
В туркменской Авазе запланировано провести саммит ОЭС по транспорту
Туркменистан 7 апреля 17:25
Международный консорциум строит в Туркменистане завод по производству бензина из природного газа
Энергетика 7 апреля 16:23
Потребительские союзы в Туркменистане будут приватизированы
Бизнес 7 апреля 13:23
Должность главы представительства Туркменистана при ЕС стала вакантной
Туркменистан 6 апреля 18:53
Европа содействует Туркменистану в модернизации текстильной отрасли
Бизнес 6 апреля 18:03
Германская компания обеспечивает оборудованием медучреждения Туркменистана
Бизнес 6 апреля 17:31
Туркменистан приобретет материалы для йодных заводов
Тендеры 6 апреля 13:42
Филиал компании ENI объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 6 апреля 07:26
Минпром Туркменистана объявил тендер
Туркменистан 6 апреля 07:25
Туркменистан объявил тендер на ТЭО железнодорожного пути
Тендеры 5 апреля 19:49
В Туркменистане аккредитован посол Эстонии
Туркменистан 5 апреля 14:39
Туркменистан заключил соглашение с John Deere о сотрудничестве в сфере образования
Туркменистан 5 апреля 13:15
Туркменистан приобретет метрологическое оборудование
Тендеры 5 апреля 10:11
Китайская компания готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 5 апреля 10:09
Туркменские нефтяники прошли стажировку в России
Туркменистан 4 апреля 19:36
Военная доктрина Туркменистана носит оборонительный характер - президент
Туркменистан 4 апреля 11:33