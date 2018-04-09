Ашхабад и Пхеньян провели межмидовские переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, говорится в понедельник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны выразили необходимость дальнейшей активизации отношений двух стран и обсудили предложения по развитию различных сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес, сказано в информации.

Была отмечена и необходимость развития сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе по вопросам укрепления регионального и международного мира и безопасности, отмечает МИД Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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