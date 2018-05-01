Туркменистан активно сотрудничает с международными организациями в области миграции

1 мая 2018 15:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан активно сотрудничает с международными организации и структурами по миграционным вопросам, говорится в сообщении Государственной миграционной службы страны.

Об этом было сказано на состоявшемся на днях в Алматы (Казахстан) заседании совета руководителей миграционных органов государств - участников СНГ.

Выступивший на совете представитель Туркменистана сообщил о миролюбивой политике страны, о работе по миграционным вопросам, активном и успешном взаимодействии и взаимном сотрудничестве с международными организации и структурами, накопленном в этом плане страной положительном опыте, сказано в информации.

Участники встречи рассмотрели одиннадцать вопросов. В их числе – миграционная ситуация в странах СНГ, ход выполнения программы сотрудничества государств – участников Содружества в противодействии незаконной миграции на 2015 – 2019 годы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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