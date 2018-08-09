Туркменистан ожидает подписания в Актау Конвенции по правовому статусу Каспия

АШХАБАД /Trend/ - В ходе пятого саммита глав прикаспийских государств в Актау 12 августа, как ожидается, будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, пишет в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

В материале говорится, что в Актау продолжится работа над многосторонними документами, от которых зависит решение экологической и экономической проблематики Каспия.

Следует напомнить, что Туркменистан в свое время инициировал проведение первого саммита глав прикаспийских государств, который состоялся в 2002 году в Ашхабаде.

"Наша страна принимала активное участие в последующих встречах высокого уровня, способствуя разработке и продвижению пятисторонних соглашений в области охраны окружающей среды, судоходства, рыболовства, рационального использования биоресурсов Каспия", - пишет газета.

На состоявшемся в ноябре 2010 года в Баку третьем саммите была выдвинута инициатива по разработке соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также соглашения о сохранении и рациональном использовании биологических ресурсов.

Туркменская сторона подготовила проекты этих документов и содействовала процессу согласования. В Баку было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое было ратифицировано прикаспийскими государствами и вступило в силу в 2014 году.

На четвертом саммите, состоявшемся в сентябре 2014 году в Астрахани, было выдвинуто предложение о подготовке проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами и о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума.

Официальный Ашхабад инициировал также работу над соглашением о сотрудничестве в области транспорта и озвучил предложение о создании Каспийского регионального транспортно-логистического центра. В течение 2016-2017 годов Ашхабад провёл несколько рабочих встреч по согласованию проектов этих документов.

Туркменская сторона также инициировала разработку двух протоколов к соглашению в сфере безопасности на Каспийском море – по безопасности мореплавания и борьбе с браконьерством.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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