В Туркменистане начали выращивать бананы

20 августа 2018 09:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Местное хозяйственное общество «Ферхар» ожидает первого урожая бананов, говорится в понедельник в сообщении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В Сакарчагинском этрапе (районе) Марыйского велаята (области) Туркменистана на площади в один гектар построена теплица высотой 8,6 метра. Саженцы экзотического растения были завезены из Турции.

"Правильный уход за растениями принёс свои плоды – бананы зацвели и образовали завязи. К тому же теплица неожиданно превратилась в местную достопримечательность", - говорится в материале.

К середине декабря предприниматель намерен приступить к сбору первого урожая, который планируется в количестве 30-40 тонн. При благоприятных условиях с каждого «деревца» можно снять 300-350 штук бананов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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