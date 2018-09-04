В Ашхабаде проведут международную телекоммуникационную выставку-конференцию

4 сентября 2018 19:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 10-11 октября 2018 года состоится выставка-конференция "Туркментел" при участии таких компаний, как Sony, Huawei, Airbus, Iskratel, Thales, "Ростелеком" и другие, говорится в сообщении организаторов мероприятия - минсвязи и торгово-промышленная палаты Туркменистана.

Иностранные компании представят свои разработки в области связи в таких разделах выставки, как телекоммуникации, информационные технологии, телеметрия и измерительное оборудование, беспроводная связь, оборудование профессиональной аудиовидеозаписи.

Кроме того, будут представлены оборудование телерадиовещания, кабельная продукция связи и комплектующие, операторы по предоставлению различных услуг в области связи, транспорт, спецтехника и оборудование.

Сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. У минсвязи страны сложились партнерские отношения с такими компаниями, как как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, "Евразия Транс Лимитед", "Прима Телеком" и другими.

За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть Инернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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