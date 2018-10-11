Туркменистан и Беларусь готовы расширить торгово-экономическое сотрудничество

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества двух стран в таких сферах, как торгово-экономическая, сельское хозяйство, ТЭК, наука и образование.В ходе встречи были рассмотрены конкретные предложения и затронут вопрос о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сказано в материале.Напомним, что между странами подписаны и работают более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества.В 2017 году объем двусторонней торговли товарами и услугами составил 212 миллионов долларов. Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.С 2009 по 2017 годы в Туркменистан было поставлено около 6 тысяч тракторов марки МТЗ и более 10 тысяч грузовых автомобилей марки МАЗ.Конкретным примером делового партнерства является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный к марту 2017 года Белгорхимпром комплекс, стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.