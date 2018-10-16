Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы экономического сотрудничества

16 октября 2018 16:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Узбекистана - Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора отметили наличие солидного потенциала для наращивания взаимодействия в экономике, говорится в сообщении туркменского правительства.

Собеседники подчеркнули, что две соседние страны вышли на качественно новый уровень взаимоотношений.

"Об этом свидетельствуют важные договорённости, нацеленные на достижение конкретных результатов, а также подписанный в прошлом году в Ашхабаде двусторонний Договор о стратегическом партнёрстве", - сказано в информации.

При этом было отмечено наличие солидного потенциала для наращивания взаимодействия в таких отраслях экономики, как, транспортно-коммуникационная и агропромышленная.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в почвенно-климатических условиях страны хорошо зарекомендовала себя узбекская сельскохозяйственная техника, которую Туркменистан намерен и впредь закупать, сообщает государственное информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот Узбекистана с Туркменистаном составил - 177,3 миллионов долларов. Две страны в апреле подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.

Официальный Ашхабад пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года. Узбекистану, было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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