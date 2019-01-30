Туркменистан провел в Минске выставку в связи с председательствованием в СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В минской штаб-квартире СНГ, в связи с председательством Туркменистана в СНГ в 2019 году, была организована выставка декоративно-прикладного искусства, культурного и исторического наследия Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, что в Ашхабаде в конце мая запланировано заседание совета глав правительств стран СНГ, заседание совета глав государств СНГ состоится 11 октября этого года.

Приоритетными целями в концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году определены укрепление доверия между государствами, поддержка стабильности и безопасности, усиление политико-дипломатического взаимодействия, повышение уровня сотрудничества СНГ с международными организациями, в том числе с ООН и ОБСЕ, формирование условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи, говорилось в информации государственного информагенства «Туркмен довлет хабарлары».

Ключевыми сферами партнерского взаимодействия между странами СНГ названы энергетика, транспорт и коммуникации. Большое значение придется стимулированию культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей между государствами Содружества. В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Отметим, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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