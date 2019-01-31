В ТЭК Туркменистана произведены кадровые назначения

31 января 2019 20:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел ряд кадровых изменений в топливно-энергетической сфере, сообщает Trend со ссылкой на обнародованные в четверг документы.

Отдельными постановлениями главы государства, заместителем председателя госконцерна "Туркменгаз" назначен Гуванч Агаджанов; заместителем министра энергетики - Хаджимухаммет Реджепмырадов; заместителем председателя госконцерна "Туркменхимия" - Мурад Гурбандурдыев.

Отметим, что Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий продажи в Китай и в иранском направлении.

"Туркменгаз" ведет разработку месторождений; добычу, переработку и транспортировку природного и сжиженного газа; реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт и внутри страны. Министерство энергетики Туркменистана отвечает за выработку электроэнергии, обеспечение электрической и тепловой энергией потребителей промышленной и социально-бытовой сферы, а также увеличение экспорта, строительство, эксплуатацию и ремонт электростанций и линий электропередач. Основной целью деятельности "Туркменхимия" является обеспечение потребностей народного хозяйства и населения Туркменистана в минеральных удобрениях и химической продукции, а также продажа их за рубеж.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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