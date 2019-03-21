Президент Туркменистана подписал указ о призыве на военную службу

АШХАБАД /Trend/ - Президент, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами (ВС) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу, сообщает Trend.

Документ предусматривает увольнение в запас в апреле-июне 2019 года военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки.

Указом также предусмотрен призыв на военную службу в этот период не имеющих права на отсрочку от призыва граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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