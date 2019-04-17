В Туркменистан с госвизитом находится президент Республики Корея

17 апреля 2019 08:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане с государственным визитом находится президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Запланированы переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В Республике Корея, по праву занимающей лидирующие позиции среди развитых стран мира, Туркменистан видит важного и надёжного партнёра, сотрудничество с которым строится на равноправной, долгосрочной основе, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Две страны демонстрируют близость или совпадение позиций по таким ключевым темам, как укрепление мира и безопасности, водная, транспортная и энергетическая дипломатия, устойчивое развитие, пишет газета Ватан.

Сегодня имеются все возможности для расширения спектра направлений взаимовыгодного партнёрства и продуктивных деловых связей, активизации инвестиционной деятельности, претворения в жизнь новых совместных проектов, в том числе в индустриальном секторе, сообщает местный телеканал Алтын Асыр.

Открыты благоприятные перспективы для сотрудничества с представителями деловых и финансовых кругов Южной Кореи, в том числе, в нефтегазовой, текстильной и медицинской промышленности, строительной индустрии, в области транспорта и логистики, переработки минеральных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

В начале года в Сеуле состоялось седьмое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству. Тогда же по итогам совместного бизнес-форума был подписан пакет документов в области водного, сельского хозяйства.

Корейские компании принимают участие в нефтехимической, газоперерабатывающей, автотранспортной и других отраслях Туркменистана.
Речь идет о строительстве завода по очистке природного газа на газовом месторождении «Галкыныш», втором крупнейшем в мире, установок по производству высокооктанового автомобильного бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши и полимерного завода в посёлке Киянлы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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