Туркменистан проведет ЧМ по велоспорту

29 апреля 2019 09:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Международного союза велосипедистов (UCI - Union Cycliste Internationale (UCI) Давида Лаппартьена, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к проведению в Туркменистане в 2021 году чемпионата мира по трековому велоспорту. В связи с этим президент UCI выразил уверенность в том, что Туркменистан проведёт эти престижные состязания на высоком уровне, сказано в статье.

Были также рассмотрены возможности проведения в стране в 2026 году чемпионата мира по шоссейному велоспорту. Лаппартьен отметил, что для организации подобных соревнований в Туркменистане имеются все необходимые условия и инфраструктура. Наглядным примером тому служит столичный Олимпийский городок, в котором есть крытый велотрек.

Напомним, что согласно решению Международной федерации самбо (FIAS), в следующем году в Ашхабаде состоится чемпионат мира по самбо. В ноябре 2018 года здесь проводился Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, а в сентябре 2017 года прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Масштабный проект Олимпийского городка в столице Туркменистана реализовала турецкая Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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