Туркменистан и США проведут межправительственные консультации в Вашингтоне

6 мая 2019 12:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Осенью текущего года в Вашингтоне, округ Колумбия, планируется провести ежегодные двусторонние консультации Туркменистана и США, сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Ашхабаде.

Ежегодные двусторонние консультации являются регулярным механизмом для обсуждения целого ряда задач в отношениях между США и Туркменистаном в целях укрепления сотрудничества между двумя странами, сказано в информации.

Также отмечается, что на днях представитель Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии Марк Муди встретился в туркменской столице с представителями правительства Туркменистана для оценки прогресса, достигнутого обеими сторонами по выявленным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегация США затрагивала в ходе встрече вопросы, безопасности, торгово-экономических и двусторонних политических отношений, сотрудничества в гуманитарной сфере для развития социальных и культурных связей и обеспечения защиты прав человека. Стороны также обсудили региональные вопросы, в том числе диалог в формате «С5 + 1» и наши взаимные интересы в Афганистане, сказано в информации. "Туркменистан и США добились хорошего прогресса со времени наших прошлых ежегодных двусторонних консультаций в октябре, и мы хотели бы, чтобы этот прогресс продолжался вплоть до следующих консультаций", - сказано в пресс-релизе.

Отметим, что дипломатические отношения двух стран были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – шесть. За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие. В 2008 году был образован совместный деловой совет.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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