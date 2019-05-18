В Туркменистане проводится реструктуризация Госкомитета по туризму

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане предпринимаются меры по реструктуризации Государственного комитета по туризму, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства. Президент Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость принятия комплексных мер по выводу отечественной туристической индустрии на качественно новый уровень развития, оптимальному задействованию солидного потенциала отрасли, что способствует укреплению статуса Туркменистана как популярного центра международного туризма, сказано в статье.

Отметим, что индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы. Через Туркменистан проходил «Великий Шелковый путь», здесь самобытная народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО «Всемирное культурное наследие» Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан. Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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